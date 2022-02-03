БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Объём промышленного производства в еврозоне вернулся в конце прошлого года к уровню, который был до ковидного кризиса, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции. Глава ЕЦБ оценила влияние новой волны пандемии на экономику еврозоны

"Промпроизводство вернулось к докризисному уровню в конце 2021 года", — сообщила она.

Ограничения на социально-экономическую жизнь, вызванные пандемией COVID-19, погрузили еврозону в самый серьёзный за несколько десятилетия кризис. По мере смягчения ограничений восстанавливалась и экономика валютного блока, куда входят 19 из 27 стран Евросоюза, составляющие его экономическое ядро.