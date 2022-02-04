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2022-02-04T16:36:00+03:00
2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220204/835985190.html
Мантуров анонсировал первые коммерческие поставки самолетов "Байкал"
Промышленность
Новости
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ПЕРВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ "БАЙКАЛ" БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ДО КОНЦА 2023 ГОДА — МАНТУРОВ ПРАЙМ, 04.02.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕРВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ "БАЙКАЛ" БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ДО КОНЦА 2023 ГОДА — МАНТУРОВ