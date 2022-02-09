МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Русал" в 2021 году произвел 3,764 миллиона тонн алюминия, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения компании. Швейцарская Glencore сократила производство меди в 2021 году на 5%

Производство глинозема увеличилось на 1,5%, до 8,304 миллиона тонн. Добыча бокситов возросла на 1,3%, до 15,031 миллиона тонн, нефелиновой руды — снизилась на 4,6%, до 4,39 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,2%, до 109 тысяч тонн.

В четвертом квартале 2021 года выпуск алюминия увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1%, до 953 тысяч тонн, при этом на долю сибирских заводов пришлось 93% от общего объема производства. Выпуск глинозема возрос на 3,5%, до 2,138 миллиона тонн, на долю российских предприятий пришлось 36% этого объема.

Добыча бокситов снизилась на 5%, до 3,602 миллиона тонн, что в компании в значительной степени связывают с сезонными погодными условиям, повлиявшими на показатели "Боксит Тимана" (-39,4% к предыдущему кварталу) и Североуральского бокситового рудника (-11,3%). Добыча нефелиновой руды сократилась на 1,1%, до 1,108 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки увеличился на 1,1%, до 27,7 тысячи тонн.

"Русал" в 2021 году реализовал 3,904 миллиона тонн первичного алюминия и сплавов, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения компании.

При этом поставки на рынок России и СНГ, как отметили в "Русале", составили рекордные 1,2 миллиона тонн, превысив показатели 2020 года на 19,6%. В общем объеме продаж доля России и СНГ возросла до 27% с 23% годом ранее, Европы — снизилась до 41% с 45%, Азии — до 24% с 25%, Америки — увеличилась до 8% с 7% в 2020 году. Средняя цена реализации (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) выросла на 41,4% и составила 2,553 тысячи долларов за тонну.

Продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в 2021 году выросли на 18,1%, до 2,034 миллиона тонн, ее доля в общем объеме реализации увеличилась до 52% с 44% годом ранее.

В четвертом квартале 2021 года продажи алюминия увеличились по отношению к предыдущему кварталу на 8,1%, до 989 тысяч тонн при средней цене реализации 2,927 тысячи долларов (рост на 7,3%). В том числе реализация ПДС возросла на 5,9%, до 527 тысяч тонн, а ее доля в объеме продаж снизилась до 53% с 54% кварталом ранее.

Как отметили в "Русале", в 2021 году цена на алюминий на LME снова превысила 3 тысячи долларов за тонну. Это произошло, говорится в сообщении, из-за значительного роста цен на природный газ и малого объема поставок от возобновляемых источников энергии, в результате чего резко выросла цена на электроэнергию в Европе. Из-за существенного роста затрат некоторые европейские алюминиевые заводы стали убыточными, поэтому с начала IV квартала в ЕС были закрыты полностью или частично более 720 тысяч тонн мощностей по производству алюминия.

В то же время мировой спрос на первичный алюминий в 2021 году, по данным "Русала", вырос на 8,8%, до 69 миллионов тонн, а мировой объем поставок алюминия — на 3,9%, до 67,8 миллиона тонн. В результате в целом на мировом рынке в минувшем году был отмечен дефицит в размере 1,2 миллиона тонн против 1,9 миллиона тонн профицита годом ранее.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.