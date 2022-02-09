МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ведущее предприятие госкорпорации "Росатом" по проектированию минерально-сырьевых производств АО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" ("ВНИПИпромтехнологии") совместно с казахстанскими партнерами разработало новый, экологически щадящий способ извлечения цветных металлов, его намечено применить на одном из крупнейших в мире Жезказганском месторождении меди в Казахстане, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Гладышев. "Росатом" проведет оценку ядерной безопасности ряда своих объектов

"Значимым событием 2021 года стала разработка нового способа извлечения цветных, редких и благородных металлов. Патент на разработку получен совместно с коллегами из Республики Казахстан. Сам новый способ будет использован на Жезказганском месторождении меди и улучшит экологическую обстановку в регионе", — сказал Гладышев.

Новый способ основан на использовании азотной кислоты в качестве окислителя при выщелачивании медных сульфидных концентратов. Образующиеся нитрозные газы улавливаются, продукты абсорбции возвращаются на стадию выщелачивания. Отходящие газы с остаточным содержанием оксидов азота подвергаются санитарной очистке перед выбросом в атмосферу.

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

По словам Гладышева, 2021 год для предприятия "был непростой, но мы справились". Институт продолжил проектное сопровождение деятельности российских уранодобывающих предприятий и смогли повысить эффективность деятельности всего горнорудного дивизиона "Росатома", уранового холдинга "Атомредметзолото" (АРМЗ). "Продолжили увеличение внешней выручки. При этом мы занимаемся внешними проектами без какого-либо ущерба для внутренних заказчиков, предприятий уранового холдинга АРМЗ", — добавил Гладышев.

Он рассказал, каким образом институт расширяет свои компетенции.

"В прошлом году были созданы новые подразделения — научно-исследовательская лаборатория геомеханики и недропользования, лаборатория технологии выщелачивания, химико-аналитическая лаборатория. В состав лаборатории гидрометаллургических технологий вошла группа ионного обмена", — сказал гендиректор.

Новые подразделения занимаются разработкой технических решений по совершенствованию процессов добычи полезных ископаемых, подготовкой исходных данных для проектирования предприятий, проведением химического анализа, добавил Гладышев. "Научный потенциал коллектива дает основание с уверенностью смотреть в будущее, планировать стабильный рост показателей", — подчеркнул он.

ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ УРАНА

"ВНИПИпромтехнологии" является генеральным проектировщиком строящегося рудника №6 на крупнейшем в России предприятии по добыче урана "Приаргунском производственном горно-химическом объединении имени Славского" (Краснокаменск, Забайкальский край). Реализация этого проекта не только позволит обеспечить сырьевые потребности атомной промышленности России в долгосрочной перспективе, но и, как планируется, послужит гарантией дальнейшего развития Краснокаменска.

"Нами разработана технология переработки карбонатных руд Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля и технико-экономическое обоснование проведения работ, продолжаем разработку документации для строительства гидрометаллургического завода. По нашему проекту завершено создание надземной инфраструктуры рудника, впереди — подземные горные работы", — сказал Гладышев.

В минувшем году институт выполнил комплекс инженерных изысканий и выпустил проектную документацию для освоения предприятием АРМЗ "Хиагда" Количканского месторождения урана в Бурятии, сообщил собеседник агентства. А для уранодобывающего предприятия "Далур" (Курганская область) разработан проект создания опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении. "Здесь также начато строительство", — отметил Гладышев.

НОВЫЕ НЕАТОМНЫЕ ЗАКАЗЫ

Что касается других внешних заказов, помимо разработки для Казахстана, то совместно с промышленной группой ЧЭМК (АО "Челябинский электрометаллургический комбинат") институт выполнил технический проект разработки Центрального месторождения хромовых руд в Ямало-Ненецком автономном округе.

"На глубинах от 300 до 420 метров рудника спроектированы новые выработки протяженностью около 12,5 километров. Также в ходе работ скорректированы решения в части очистки шахтных вод и вентиляции. Заказчик сможет удвоить объемы выпуска готовой продукции, что послужит важным шагом для развития отечественной ферросплавной промышленности", — отметил Гладышев.

Также выполнены важные работы для судостроительного предприятия "Cевмаш", разработан технический проект ликвидации полигона подземного размещения промышленных сточных вод филиала "Кирово-Чепецкого химического комбината" "Уралхима", продолжалось сотрудничество с компаниями "Газпром нефтехим Салават", "Лукойл-Пермь" и другими крупными компаниями, добавил гендиректор "ВНИПИпромтехнологии".

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Гладышев отметил плодотворное сотрудничество института с органами исполнительной власти субъектов РФ в области мониторинга радиационно-гигиенической ситуации и радиационного контроля.

С 2015 года постоянным заказчиком "ВНИПИпромтехнологии" является департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа. "На территории мы проводим радиационно-гигиенический мониторинг и радиационный контроль. Уже не первый год сотрудничаем с министерством экологии и природопользования Московской области, осуществляем обследование объектов, территорий муниципальных образований и основных автомагистралей региона. По схожим темам работаем с Республикой Саха-Якутия и Иркутской областью. Республикой Карелия, другими регионами", — сказал собеседник агентства.

По словам Гладышева, для заказчиков важно, что "ВНИПИпромтехнологии" перешли на технологию информационного моделирования 4D.

"Комплексное внедрение системы управления проектированием и информационного моделирования позволяет существенно повысить качество проектной документации и эффективность работ. Мы снижаем затраты за счет сокращения сроков протекания процессов, а заказчик получает оптимальное решение, которое удешевляет строительство и дальнейшее обслуживание зданий и сооружений", – пояснил он.

ТРАССА ИЗ КАЗАНИ НА УРАЛ

Также, по словам Гладышева, у "ВНИПИпромтехнологии" традиционно сильны позиции в области проведения и мониторинга последствий глубинного захоронения отходов, а также закачки промышленных стоков.

"Успешно функционирует управление перспективного развития и реализации проектов. Основным направлением его работы является оказание инжиниринговых услуг. Наш отдел горных работ оказывает услуги разработки технических разделов документации, рекомендаций и технических решений по совершенствованию процессов добычи полезных ископаемых для открытых и подземных горных работ", — сказал гендиректор.

В прошлом году состоялась аккредитация химико-грунтоведческой лаборатории, и уже получен еще один масштабный заказ вне атомной отрасли — будут выполнены лабораторные исследования грунтов на месте будущей автодороги "Казань-Екатеринбург", добавил Гладышев.

"ВНИПИпромтехнологии" (инжиниринговый центр горнорудного дивизиона "Росатома") — лидер атомной отрасли по проектированию минерально-сырьевых производств, проведению научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ. Институт был создан в 1951 году для решения задач по добыче урана в рамках советского атомного проекта. В настоящее время инжиниринговый центр не только успешно развивает традиционные направления (горное дело, гидрометаллургия, радиационные технологии, экология), но и способен решать прикладные научно-проектные задачи в области технологического инжиниринга и строительства промышленных объектов.