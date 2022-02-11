МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ВЭБ всерьез рассматривает продажу своей доли в 3,15% в "Русале" на фоне рекордного роста цен на алюминий, заявила исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова. Эксперт рассказал, почему дорожает алюминий

"С учетом ситуации на рынке цена на алюминий достигает исторических максимумов. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal", — сказала Серебрянникова РБК.

В случае реализации сделки ВЭБ также будет консультироваться с Мосбиржей. "Такая сделка не должна негативно повлиять на стоимость акций компании", — добавила исполнительный директор ВЭБа. Представитель "Русала" отказался от комментариев.

ВЭБ приобрел свою долю в компании в ходе ее IPO на бирже Гонконга в начале 2010 года за 660 миллионов долларов, что соответствовало 19,8 миллиарда рублей по курсу ЦБ на время покупки. По словам источника, близкого к топ-менеджменту госкорпорации, с тех пор ее доля в компании не менялась. По подсчетам издания, сейчас такой пакет стоит на бирже 515 миллионов долларов, или 38,5 миллиарда рублей по текущему курсу. Россия увеличила экспорт угля, алюминия и черных металлов в 2021 году

Стоимость тонны алюминия с начала 2022 года выросла на 18% и превысила 3,2 тысячи долларов – максимум с июля 2008 года. При этом за прошлый год алюминий подорожал более чем на 40%. Причины роста цен на алюминий эксперты видят в удорожании электроэнергии, вынудившим европейских производителей алюминия сокращать производство, и низких уровнях запасов этого металла.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.