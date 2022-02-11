ВЭБ рассматривает продажу своей доли в 3,15% в "Русале" на фоне рекордного роста цен на алюминий
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ВЭБ всерьез рассматривает продажу своей доли в 3,15% в "Русале" на фоне рекордного роста цен на алюминий, заявила исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова.
"С учетом ситуации на рынке цена на алюминий достигает исторических максимумов. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal", — сказала Серебрянникова РБК.
В случае реализации сделки ВЭБ также будет консультироваться с Мосбиржей. "Такая сделка не должна негативно повлиять на стоимость акций компании", — добавила исполнительный директор ВЭБа. Представитель "Русала" отказался от комментариев.
ВЭБ приобрел свою долю в компании в ходе ее IPO на бирже Гонконга в начале 2010 года за 660 миллионов долларов, что соответствовало 19,8 миллиарда рублей по курсу ЦБ на время покупки. По словам источника, близкого к топ-менеджменту госкорпорации, с тех пор ее доля в компании не менялась. По подсчетам издания, сейчас такой пакет стоит на бирже 515 миллионов долларов, или 38,5 миллиарда рублей по текущему курсу.
Стоимость тонны алюминия с начала 2022 года выросла на 18% и превысила 3,2 тысячи долларов – максимум с июля 2008 года. При этом за прошлый год алюминий подорожал более чем на 40%. Причины роста цен на алюминий эксперты видят в удорожании электроэнергии, вынудившим европейских производителей алюминия сокращать производство, и низких уровнях запасов этого металла.
"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220211/836044771.html