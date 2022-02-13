МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Жесткие ограничения работы производств для защиты окружающей среды в долгосрочной перспективе могут спровоцировать дефицит одежды на мировым рынке, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь

"Дефицит товаров образуется в случае возникновения внешнего контроля и ограничений по предложению. И такие изменения могут произойти в долгосрочной перспективе, если будут введены жесткие нормативы по ограничению производств с целью защиты окружающей среды", — сказала она.

При этом опасаться дефицита одежды, по словам эксперта, не стоит, "если мы будем жить в экономической парадигме свободного и "саморегулирующегося" рынка, где предложение определено спросом".

Комментируя другой экологический тренд — отказ от кожи и меха при производстве одежды, Лебсак-Клейманс отметила, что в мире очевидна тенденция снижения спроса на натуральные меха и сокращение оборотов мировой пушной индустрии. Дефицит нефти. Как будет меняться цена на сырье в этом году

"Но говорить об отказе россиян от натурального меха пока преждевременно. В случае необходимости отказа от натуральной шубы основным мотивом продолжает оставаться экономия средств, а вовсе не идеологические соображения", — сказала она.

Между тем в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в конце января говорилось, что спрос россиян на шубы из натурального меха заметно снижается, а интерес к шубам из искусственного меха, напротив, растет. К таким выводам аналитики пришли, изучив средние чеки россиян за ноябрь-декабрь прошлого года и двух предшествующих лет.

А исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов России Надежда Зубкова ранее рассказывала РИА Новости, что заработки производителей пушнины — норки, песца, соболя, енотовидной собаки — в России с 2017 по 2021 год упали в три раза.