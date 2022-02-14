МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минприроды предлагает вдвое увеличить ставки за промышленный забор воды и в 2,5 раза для гидроэнергетики, но внести проект постановления в правительство до 1 февраля не удалось из-за разногласий с Минэнерго и ФАС, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект документа, межведомственную переписку и профильные ведомства. Плата за негативное воздействие на водоотведение пойдет в инвестпрограммы

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды до 1 февраля внести соответствующий проект постановления в правительство, но Минприроды пока не урегулировало разногласия с Минэнерго, пишет издание со ссылкой на письмо главы Минприроды Александра Козлова в правительство от 31 января. На тот момент проект был согласован только с Росводресурсами и Минфином, в то время как Минпромторг, Минэкономики и Минсельхоз свои позиции не представили.

Водный налог и ставки водопользования касаются ГЭС, а также компаний, которые забирают воду из водных объектов или используют их акватории. Рост ставок, помимо энергетиков, серьезно затронет водоканалы, производителей никеля и меди, а также предприятия сельского хозяйства. Инициатива, по оценке Минприроды, привлечет в бюджет дополнительно 39,3 миллиарда рублей к 2025 году, которые можно будет направить на оздоровление рек.

Наиболее критичен рост ставок для владельцев ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке — En+ и "РусГидро". Согласно проекту постановления, повышающий коэффициент к ставке платы за пользование водными объектами для них в 2022 году составит 7,65 вместо действующего 3,06, в 2023 году — 8,8 вместо 3,52, в 2024 году — 10,3 вместо 4,05, в 2025 году — 11,63 вместо 4,65. В Минэнерго назвали долю отечественного оборудования в электроэнергетике

В Минэнерго изданию сообщили, что не поддерживают проект, поскольку дополнительные расходы ГЭС в 2022–2025 годах составят около 46,3 миллиарда рублей. Одноставочный тариф на электроэнергию для населения в ценовых зонах оптового энергорынка вырастет в среднем на 2% сверх прогноза, для неценовых зон (Калининград, Коми, Архангельская область, Дальний Восток) — на 3% сверх прогноза на 2024 год.

Схожую оценку приводит ФАС, устанавливающая тарифы ГЭС только для неценовых зон. Как следует из письма заместителя главы службы Виталия Королева в Минэнерго от 4 февраля, рост тарифа на электроэнергию в 2023 году в неценовых зонах составит 250%, дополнительная финансовая нагрузка — 782,3 миллиона рублей, а одноставочный тариф в среднем вырастет на 1,6% сверх прогноза социально-экономического развития. ФАС также напоминает, что, поскольку рост тарифов для населения ограничивается, принятие проекта увеличит объем перекрестного субсидирования в электросетях.

В "Русгидро" предлагают сохранить действующий порядок определения платы для ГЭС: он уже предусматривает рост ставок к 2024 году более чем в пять раз относительно 2015 года. По оценке En+, ставки водопользования для рек Сибири в 1,3–1,5 раза выше ставок для рек европейской части РФ. Поэтому, несмотря на то что выработка ГЭС "Русгидро" больше, чем у "En+", плата за водопользование у обеих компаний сопоставима: 3 миллиарда рублей у "En+" и 2,8 миллиарда рублей у "Русгидро" по итогам 2021 года.

"Повышение ставок водопользования негативно скажется не только на энергокомпаниях, но и на экономике страны в целом. Наша компания в связи с существенным выпадением доходов будет вынуждена срочно сокращать инвестпрограммы. Вырастет перекрестное субсидирование в Сибири, что резко негативно скажется на российской промышленности", — прокомментировали в "En+".