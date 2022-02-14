МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ пока не готово вводить государственное регулирование цен на стройматериалы, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки по ипотеке

По его словам, такой подход нарушает рыночные принципы. "Но мы будем заниматься отдельными факторами, влияющими на рост цен", — уточнил вице-премьер.

Он добавил, что рост цен на материалы приводит к значительным внеплановым затратам бюджета по проектам госзаказа, с этим власти также будут разбираться и в случае необходимости привлекать правоохранительные органы.

Кроме того, государство должно вмешиваться тех случаях, когда повышение цен происходит из-за "абсолютного использования локальных монополий", отметил Хуснуллин.

Согласно данным Росстата, за последний год стройматериалы в России подорожали в среднем на 23,2%.