Власти не планируют переходить на госрегулирование цен на стройматериалы
Вице-премьер Хуснуллин: правительство не готово вводить госрегулирование цен на стройматериалы
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ пока не готово вводить государственное регулирование цен на стройматериалы, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, такой подход нарушает рыночные принципы. "Но мы будем заниматься отдельными факторами, влияющими на рост цен", — уточнил вице-премьер.
Он добавил, что рост цен на материалы приводит к значительным внеплановым затратам бюджета по проектам госзаказа, с этим власти также будут разбираться и в случае необходимости привлекать правоохранительные органы.
Кроме того, государство должно вмешиваться тех случаях, когда повышение цен происходит из-за "абсолютного использования локальных монополий", отметил Хуснуллин.
Согласно данным Росстата, за последний год стройматериалы в России подорожали в среднем на 23,2%.