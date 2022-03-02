МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. На шахте "Распадская" в Кемеровской области остановился главный вентилятора проветривания, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

На поверхность выводят 590 горнорабочих.

Уточняется, что ЧП произошло из-за короткого замыкания.