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https://1prime.ru/industry_and_energy/20220302/836233058.html
На шахте "Распадская" остановился главный вентилятор
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На шахте "Распадская" в Кемеровской области остановился главный вентилятора проветривания, сообщили РИА Новости в экстренных службах. На поверхность выводят 590 горнорабочих... ПРАЙМ, 02.03.2022
экономика, промышленность, новости, шахта, распадская
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. На шахте "Распадская" в Кемеровской области остановился главный вентилятора проветривания, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
На поверхность выводят 590 горнорабочих.
Уточняется, что ЧП произошло из-за короткого замыкания.