МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ситуация в жилищном строительстве требует неотложных мер для сохранения положительной динамики, сообщил во время правительственного часа в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Хуснуллин рассказал, что будет с ценой на ипотеку в условиях санкций

"Сегодня ключевая ставка 20% отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования и стоимости ипотечного кредитования", — сказал он.

По его словам, данная ситуация требует одновременно поддержки и со стороны правительства, и со стороны Банка России.

"Для сохранения доступности жилья необходимо сформировать ипотечное меню, которое включит в себя все программы и повысит их адресность", — сказал Файзуллин. Хуснуллин рассказал о поддержке рынка жилья в условиях санкций

Банк России в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране в условиях международных санкций, введенных в ответ на военную операцию России на Украине. Российские банки после этого подняли ставки по кредитам и депозитам.