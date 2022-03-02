Минстрой призвал к неотложным мерам в жилищном строительстве
Глава Минстроя Файзуллин: ситуация в жилищном строительстве требует неотложных мер
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ситуация в жилищном строительстве требует неотложных мер для сохранения положительной динамики, сообщил во время правительственного часа в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
"Сегодня ключевая ставка 20% отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования и стоимости ипотечного кредитования", — сказал он.
По его словам, данная ситуация требует одновременно поддержки и со стороны правительства, и со стороны Банка России.
"Для сохранения доступности жилья необходимо сформировать ипотечное меню, которое включит в себя все программы и повысит их адресность", — сказал Файзуллин.
Банк России в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране в условиях международных санкций, введенных в ответ на военную операцию России на Украине. Российские банки после этого подняли ставки по кредитам и депозитам.