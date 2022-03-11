МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Старатели Магаданской области будут искать новых поставщиков техники и деталей для нее взамен тех, что ушли с рынка России, сообщает в пятницу правительство региона. Сбербанк фиксирует повышенный спрос на золото и палладий

Золотодобывающий сезон в Магаданской области стартует в конце апреля, в марте идет вскрыша торфов — удаление пустой породы. Золото на Колыме добывают около 100 предприятий. Традиционно на полигонах региона используют тяжелую технику американской компании Caterpillar и японской Komatsu. Обе они заявили о прекращении работы в России.

"Промышленники отмечают, что в текущей ситуации, при заявлениях западных поставщиков техники и комплектующих прорабатываются варианты доставки деталей из других стран, где представлены необходимые компании", — сообщает региональное правительство.

Правительство Колымы добавило, что в регионе созданы большие запасы запчастей для тяжелой техники и горюче-смазочных материалов. Их должно хватить на весь золотодобывающий сезон.

"Губернатор Сергей Носов отметил, что сегодня стоимость золота на биржах значительно превышает оценку драгметалла, заложенную при расчете бюджета, что является хорошей новостью не только для горнодобывающих предприятий, но и позитивно отразится на региональной казне", — дополняет правительство Магаданской области.