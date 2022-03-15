МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Промышленные предприятия РФ с большой эмиссией парниковых газов будут представлять государству "углеродную отчётность", сообщает пресс-служба кабмина. Попавшие под санкции промышленники получат отсрочку по обязательствам

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что крупные предприятия с выбросами в атмосферу парниковых газов, эквивалентными более чем 150 тысячам тонн углекислого газа в год теперь будут относиться к регулируемым государством организациям и предоставлять углеродную отчётность.

Расчёт выбросов будет проводиться самими предприятиями по формуле, учитывающей объём используемого топлива и объём произведённой продукции. Затем дынные будут "загружаться" в систему государственного учёта.

Порядок верификации таких расчётов правительство утвердит в ближайшее время, добавляется в сообщении кабмина.

Мера будет действовать до конца 2023 года. Планируется, что в дальнейшем максимальная граница выбросов будет сокращена до 50 тысяч тонн эквивалента углекислого газа в год.