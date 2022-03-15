МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в январе снизился на 1,3% в годовом выражении, а в месячном — не изменился, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 0,5%, а в месячном вырос на 0,1%.

В ЕС объем промышленного производства в январе увеличился на 0,4% в годовом выражении, а в месячном — на 1%.

При этом производство товаров длительного пользования в еврозоне уменьшилось на 0,5%, в ЕС — на 0,3%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне увеличился на 3,1%, в ЕС — на 3%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в январе снизилось на 0,3% в месячном исчислении, а в ЕС — на 0,4%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне уменьшился на 0,3%, в ЕС остался тем же.

Самый значительный рост промышленности в январе к декабрю был отмечен в Литве (+24,7%), Австрии (+17,3), Польше (+16,6%) и в Болгарии (+16,4%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Ирландии (-20%), Португалии (-4,2) и на Мальте (-3,8).