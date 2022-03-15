МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Все строительные госконтракты из-за роста цен на материалы важно заключить до 1 апреля 2022 года, говорится в сообщении Минстроя России. В России заморозят цены на стройматериалы и металлопродукцию

В нем уточняется, что кассовое освоение важно обеспечить уже в текущем периоде, учитывая скачки цен на стройматериалы.

"Если это касается проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, то регионам предоставлена возможность менять сам проект и перераспределить денежные средства на другие объекты. Главное, чтобы средства были направлены в бюджет региона. Напомню, сегодня есть право заключать контракт с единственным поставщиком. Для этого на региональном уровне необходимо принять соответствующие нормативные акты", — цитирует пресс-служба главу Минстроя Ирека Файзуллина.

В сообщении указывается, что рекомендации по подготовке таких документов будут направлены в адрес субъектов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что проблемы подорожания стройматериалов и нехватки кадров в стройке обострились на фоне текущей экономической ситуации.