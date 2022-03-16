МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Импортозамещение в черной металлургии, легкой и пищевой промышленностях и в сфере электротехники нуждается в дополнительном стимулировании. Об этом заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ксения Банникова.

"Среди отраслей, которые, по нашим оценкам, требуют больше внимания в части стимулирования импортозамещения, – черная металлургия, пищевая, легкая, электротехническая сферы промышленности. Доля импорта в потреблении продукции этих отраслей не демонстрировала явного снижения", — пояснила эксперт.

Банникова отметила, что если говорить укрупненно про отрасли промышленности, то стоит отметить, что результативность реализуемой политики по импортозамещению варьируется от отрасли к отрасли. Так, по оценкам экспертов ЦСР, в химической отрасли доля импорта в потреблении в 2021 году составила 34%. Для сравнения в 2017-2020 годах этот показатель составлял 36-39%.

"В фармацевтике доля импорта в потреблении, по оценке ЦСР, снизилась довольно существенно – с 60% в 2016 году до около 45% в 2021 году. В деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности – с 28% до 22%. В металлургии также наблюдалось снижение доли импорта в потреблении, хоть и менее значимое: с около 18% в 2016 году до около 15% в 2021 году. В цветной металлургии доля сократилась с 10% в 2016 году до 7% в 2020 году",- пояснила эксперт.

Вместе с тем, эксперт отметила, что наибольший успех был достигнут в области обеспечения продовольственной безопасности, в России достигнут высокий уровень самообеспеченности. "По оценкам экспертов ЦСР, на основе данных Росстата, в январе-сентябре 2021 года более чем на 100% было обеспечено отечественным производством потребление таких продуктов, как зерно, мясо и мясопродукты. Также более 100% составляет обеспеченность потребления рыбы, по данным 2015-2020 годов, около 100% в 2020 году составляла обеспеченность потребления картофеля", — рассказала она.

"При этом несколько ниже установленных нормативов, около 84-89% в 2020 году, против запланированных 90% составляет обеспеченность молоком и молокопродуктами, овощами. В части продовольственной продукции основная категория, требующая внимания, – фрукты, в 2019-2020 годах обеспеченность их потребления российским производством составляла немногим более 40%, при целевом нормативе в 60%",- сказала Банникова.