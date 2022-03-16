МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Росавиация на фоне западных санкций разрабатывает меры поддержки авиаотрасли, говорится в сообщении ведомства. Росавиация и авиакомпании корректируют расписание полетов

Уточняется, что при разработке мер учитывается антикризисный опыт 2020 года. Решения направлены на сохранение предприятий авиаотрасли, добавляется в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение закрыть свое воздушное пространство для России и запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

В ответ на это решение Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств.