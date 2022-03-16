МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупные убытки российских производителей составят около 9 миллиардов долларов, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Минпромторг требует от металлургов значительно снизить цены

"Называется сумма потерь экспортных доходов в размере порядка 3,3 миллиардов евро, то есть примерно около 3,6 миллиарда долларов. Между тем только продажи "Северстали" в Европе в 2021 году составили почти 4 миллиарда долларов, продажи НЛМК в ЕС – 2,8 миллиарда долларов, чуть менее чем по 1 миллиарду долларов – у "Евраза" и ММК, и около 500 миллионов долларов – у "Мечела". Всего – около 9 миллиардов долларов. Таким образом, запрет коснется примерно около 40% экспорта российской стали в ЕС", — заявил Калачев.

Эксперт напомнил, что запрет вводится в отношении "сталелитейной продукции, которая находится под защитными мерами ЕС", то есть на электротехническую сталь, холоднокатаную сталь, а также объемы сверх ограничительных квот на горячекатаную сталь и сортовой прокат. При этом запрет не распространяется на слябы.

"Основной удар придется на "Северсталь", которая от экспорта в Европу в 2021 году получила 34,2% выручки. НЛМК получил от продаж в ЕС 17,5% выручки в 2021 году, однако компания производит прокат в ЕС, имея там соответствующие мощности, которые обеспечивает слябами, и от новых санкций потеряет меньше", — пояснил эксперт. При этом не ушедший на экспорт в Европу металл постараются перенаправить на другие рынки – в страны Ближнего Востока и на внутренний рынок РФ.

"Можно ожидать, что на внутреннем рынке это может привести к некоторому снижению цен наряду с ограничениями наценок, которые вводит Минпромторг. В Европе, напротив, ожидания запрета уже привело к заметному росту цен на сталь. По всей видимости, когда рынок переварит информацию, что запрет далеко не полный, цены могут скорректировать вниз. Дефицит вряд ли продлится долго – освободившиеся ниши займут производители стали из Турции, Индии, Китая", — заключил эксперт.