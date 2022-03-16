МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам 2021 года выросло на 1,84% по сравнению с предыдущим годом — до 346,42 тонны, говорится в сообщении Минфина со ссылкой на данные о поставках сырья на аффинажные предприятия страны. Золото продолжает дешеветь на ожидаемом ужесточении политики ФРС США

В том числе, производство добычного золота в России за год составило 296,90 тонны против 291,21 тонны в 2020 году (рост на 1,95%), попутного — 16,93 тонны против 17,35 тонны (снижение на 2,42%), вторичного — 32,59 тонны против 31,61 тонны (рост на 3,1%).438,35-429,26

Общее производство серебра в России за 2021 год снизилось на 2,07% — до 945,7 тонны (годом ранее было 965,73 тонны), в том числе добычного составило 429,26 тонны против 438,35 тонны (снижение на 2,07%), попутного — 288,12 тонны против 319,05 тонны (снижение на 9,69%), вторичного — 228,32 тонны против 208,33 тонны (рост на 9,6%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на российские аффинажные заводы. По информации Минфина, в России в 2018 году было произведено 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра, в 2019 году — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра, в 2020 году — 340,17 тонны (-1%) золота и 965,73 тонны (-3,06%) серебра.