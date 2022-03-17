МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в феврале вырос на 0,5% к январю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Число новостроек в США выросло в феврале

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

Загрузка промышленных мощностей в США в феврале выросла до 77,6% с пересмотренного показателя января в 77,3%. Первоначальный показатель января составлял 77,6%. Таким образом, загрузка в феврале оказалась на 1,9 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидали роста до 77,8%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.