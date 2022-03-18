МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские технологические компании смогут получить гранты на 3 года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков, сообщает кабмин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Уточняется, максимальный размер финансирования составит 250 миллионов рублей. Срок реализации проекта не должен превышать 6 лет после получения гранта.

Добавляется, что гранты получат те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Гранты будут способствовать реализации нового механизма "доращивания" технологических компаний в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO".

Условием для получения выплат является использование в проектах использованием приоритетных технологий:

  • искусственного интеллекта;
  • сети 5G;
  • квантовых сенсоров;
  • перспективных космических систем;
  • технологий новых материалов и веществ;
  • новых поколений микроэлектроники;
  • технологий создания новых и портативных источников энергии;
  • технологий создания современного промышленного оборудования.

Претендентам на получение гранта предстоит пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время.