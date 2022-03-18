МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские технологические компании смогут получить гранты на 3 года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков, сообщает кабмин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин отметил ключевую роль частного бизнеса в российской экономике

Уточняется, максимальный размер финансирования составит 250 миллионов рублей. Срок реализации проекта не должен превышать 6 лет после получения гранта.

Добавляется, что гранты получат те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Гранты будут способствовать реализации нового механизма "доращивания" технологических компаний в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO".

Условием для получения выплат является использование в проектах использованием приоритетных технологий:

искусственного интеллекта;

сети 5G;

квантовых сенсоров;

перспективных космических систем;

технологий новых материалов и веществ;

новых поколений микроэлектроники;

технологий создания новых и портативных источников энергии;

технологий создания современного промышленного оборудования.

Претендентам на получение гранта предстоит пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время.