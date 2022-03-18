Технологические компании РФ получат гранты на сумму до 250 миллионов рублей для доработки продукции
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские технологические компании смогут получить гранты на 3 года на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков, сообщает кабмин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, максимальный размер финансирования составит 250 миллионов рублей. Срок реализации проекта не должен превышать 6 лет после получения гранта.
Добавляется, что гранты получат те компании, которые смогут предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Гранты будут способствовать реализации нового механизма "доращивания" технологических компаний в рамках федерального проекта "Взлёт от стартапа до IPO".
Условием для получения выплат является использование в проектах использованием приоритетных технологий:
- искусственного интеллекта;
- сети 5G;
- квантовых сенсоров;
- перспективных космических систем;
- технологий новых материалов и веществ;
- новых поколений микроэлектроники;
- технологий создания новых и портативных источников энергии;
- технологий создания современного промышленного оборудования.
Претендентам на получение гранта предстоит пройти конкурсный отбор, а победителей определить специальный гранатовый комитет, состав которого будет утверждён правительством в ближайшее время.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220318/836417808.html