МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Австралии в свете российской операции по демилитаризации Украины ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит возможности РФ по производству алюминия, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой австралийского МИД. Австралия ввела санкции против банков и госучреждений России

Согласно сообщению, Австралия на сегодняшний день ввела в общей сложности 476 санкций в отношении 443 физических лиц из РФ, "включая многих олигархов", а также в отношении 33 организаций.

"Правительство Австралии накануне вечером ввело немедленный запрет на австралийский экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, что ограничит ее возможности по производству алюминия — важнейшего экспортного товара для России", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, потребности РФ в глиноземе почти на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.