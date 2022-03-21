МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для создания композитов для авиации и космонавтики, сообщает в понедельник Новосибирский государственный университет (НГУ). Путин: Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности

В вузе пояснили, что в настоящее время большую номенклатуру армирующих волокон для композитов разрабатывают и производят ряд компаний из США и Великобритании. Однако их методы производства требуют больших временных затрат и денег: стоимость итоговой продукции превышает несколько тысяч долларов за фунт. Помимо этого, иностранные волокна запрещены к ввозу в Россию, что затрудняет создание композитов на их основе.

"Наша технология позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами получить качественное карбидокремниевое волокно для космонавтики и авиации", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, сотрудника отдела прикладной физики Физфака НГУ Евгения Галашова.

Новосибирские ученые предложили более простую и экономичную технологию получения карбидокремниевого волокна. Новый подход основан на химической реакции образования карбида кремния на поверхности непрерывной углеродной нити, погруженной в раствор-расплав кремния. Запуск промышленного производства может решить проблему импортозамещения волокна в России.

"На сегодняшний день командой проекта изготовлен опытный реактор, получены образцы карбидокремниевого волокна. Ведутся работы по созданию промышленного вакуумного реактора для получения непрерывного кернового карбидокремниевого волокна. Для запуска установки в 2023 году проекту требуется софинансирование в размере 10 миллионов рублей, после чего можно будет начать коммерческие поставки отечественных карбидокремниевых волокон", — говорится в сообщении.

Волокнистые композиционные материалы на основе жаропрочных титановых сплавов и керамических матриц, армированных волокнами карбида кремния, применяются в конструкциях перспективной аэрокосмической техники нового поколения. Эти конструкционные материалы сочетают малую плотность и высокие прочностные характеристики при повышенных рабочих температурах.