МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Немецкая Linde, один из мировых лидеров по производству промышленных газов, приостановила развитие новых проектов в России, сообщает компания в своем релизе.

"Linde приостановила все способы развития новых проектов в России", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и будет полностью соблюдать международные санкции в отношении РФ.

Linde — немецкая компания, один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений.