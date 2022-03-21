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https://1prime.ru/industry_and_energy/20220321/836447557.html
Немецкая Linde приостановила развитие новых проектов в России
Промышленность
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Немецкая Linde, один из мировых лидеров по производству промышленных газов, приостановила развитие новых проектов в России, сообщает компания в своем... ПРАЙМ, 21.03.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Немецкая Linde, один из мировых лидеров по производству промышленных газов, приостановила развитие новых проектов в России, сообщает компания в своем релизе.
"Linde приостановила все способы развития новых проектов в России", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и будет полностью соблюдать международные санкции в отношении РФ.
Linde — немецкая компания, один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений.