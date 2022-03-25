МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Китайская нефтяная компания Sinopec приостановила переговоры с "Сибуром" об инвестировании до 500 миллионов долларов в новый газохимический завод в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. СМИ: торговый оператор "Лукойла" сокращает свои операции в России

Ранее компании планировали создать проект аналогичный Амурскому газохимическому комплексу, мощности которого, как ожидалось, составят 2,7 миллиона тонн продукции в год.

"Компании хотели повторить амурское предприятие, построив еще одно, и находились в процессе выбора площадки", — сообщили источники, уточнив, что китайская сторона взяла паузу в переговорном процессе после того, как член совета директоров "Сибура" Геннадий Тимченко попал под санкции Запада.

Вместе с тем источники уточнили, что и сам Амурский ГХК из-за санкций столкнулся с трудностями в финансировании. "Это существующая инвестиция. Sinopec пытается преодолеть трудности в финансировании", — сказали источники. В Кремле уточнили, каким компаниям можно не продавать газ за рубли

Агентство также сообщило, что и другие китайские нефтяные компании, такие как Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) оценивают потенциальное влияние антироссийских санкций на их инвестиции в РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в РФ. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом заявлял, что дальнейшее наращивание санкций приведет к серьезному кризису в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике и продовольственной сфере.