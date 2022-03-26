МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Уровень импортозамещения по всем критическим направлениям в России составляет от 80 до 100%, никакой опасности для государства нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Заммэра рассказал о планах по импортозамещению в строительстве Москвы

"У нас, конечно, есть свои сервисы для импорозамещения и министерство вело системную работу все эти годы и по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности… от 80 до 100% есть. Никакой опасности, скажем так, для государства нет, во всяком случае в области промышленности и отраслей", — сказал Чернышенко на встрече правительства и представителей IT-отрасли.

Вице-премьер также отметил, что все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области госзаказов.