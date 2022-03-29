МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доля техники российского и белорусского производства в российском АПК занимает порядка 70%, остальное импортируется, при этом вопросы с логистикой компании решают за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. Минсельхоз рассказал о росте цен производителей сахара

"Доля техники российского и белорусского производства ежегодно увеличивается и на сегодняшней день составляет порядка 70%. В том числе тракторов – 70%, зерноуборочных комбайнов – 80%, кормоуборочных комбайнов – 70%. Недостающий объем импортируется. Преимущественно это спецмашины для уборки и первичной переработки корнеплодов, овощей, фруктов и технических культур", — сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве подчеркнули, что возникающие вопросы с логистикой импортной сельхозтехники и комплектующих компании решают "за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков". "В то же время, по информации региональных сервисных центров, к проведению весенней посевной кампании агропарк обеспечен необходимым объемом запчастей и расходных материалов", — подчеркнули в Минсельхозе.

По данным министерства, российские аграрии в 2021 году закупили порядка 63 тысяч единиц техники, что на 6,7% больше показателя 2020 года. С начала этого года аграрии уже приобрели более 7 тысяч единиц техники. В ведомстве напомнили, что ранее правительство выделило аграриям 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники. "Более трети всех новых машин, которые ежегодно закупают сельхозтоваропроизводители, приобретается по данному механизму", — пояснили в Минсельхозе.

В свою очередь, в российской ассоциации производителей специализированной техники "Росспецмаш" РИА Новости рассказали, что в 2021 году общий объем производства российской сельхозтехники достиг рекордных показателей за всю российскую историю и составил 218 миллиардов рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2020 года, отгрузка увеличилась на 33%, до 199 миллиардов рублей.

"Более того, предприятия способны увеличить этот показатель при наличии платежеспособного спроса, потому что их производственные мощности недозагружены", — отметили в ассоциации.

По данным "Росспецмаша", в РФ более 100 производителей сельхозтехники, которые занимают более половины российского рынка. По таким ключевым позициям, как зерноуборочные комбайны и мощные тракторы, российские предприятия занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке.