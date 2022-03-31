МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты решили смягчить некоторые санкции против России. В частности, они ослабили ограничения на импорт минеральных удобрений из РФ, чтобы избежать дефицита продукции, сообщает издание "Коммерсант".

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения", — пишет газета.

Эти товары попали в список жизненно необходимых, наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

Как считают собеседники издания, это связано с дефицитом сырья на мировом рынке, а также с проблемами с поставками из РФ. Крупные логистические компании и перевозчики приостановили сотрудничество с российскими предприятиями. И хотя логистику удалось наладить, прибегая к помощи не вводивших ограничения стран, эксперты отметили, что после публикации лицензии ситуация улучшилась.