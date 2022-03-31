МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ окажет всю необходимую поддержку компаниям, занимающимся импортозамещением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. В России вводят мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов

В качестве одной из мер власти выделят 20 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Поскольку фонд предоставляет льготные кредиты российским предприятиям, разрабатывающим технологии в перспективных отраслях, такая мера поддержки позволит реализовать не менее 50 проектов по большому кругу отраслей, подчеркнул российский премьер.

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