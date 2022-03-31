ПУТИН: НУЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АВИАОТРАСЛИ РФ

УТИН: ПРЕЖНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БЫВШИМИ ПАРТНЕРАМИ В АВИАОТРАСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ, НАДО ПОДДЕРЖАТЬ АВИАКОМПАНИИ И ДОСТУПНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК

 