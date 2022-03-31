2022-03-31T16:29:51+03:00
2022-03-31T16:29:51+03:00
2022-03-31T16:29:51+03:00
2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220331/836556248.html
Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПУТИН: НУЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АВИАОТРАСЛИ РФ УТИН: ПРЕЖНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БЫВШИМИ ПАРТНЕРАМИ В АВИАОТРАСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ, НАДО ПОДДЕРЖАТЬ... ПРАЙМ, 31.03.2022
экономика, промышленность, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/49/834864937.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/49/834864937.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/49/834864936.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/49/834864936.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/49/834864924.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/49/834864924.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН: НУЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АВИАОТРАСЛИ РФ
УТИН: ПРЕЖНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БЫВШИМИ ПАРТНЕРАМИ В АВИАОТРАСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ, НАДО ПОДДЕРЖАТЬ АВИАКОМПАНИИ И ДОСТУПНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК