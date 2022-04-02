МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. "Росатом" не видит сложностей в возможном переходе на расчеты с иностранными заказчиками в рублях, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". Путин разрешил российским компаниям платить за лизинг самолетов в рублях

Он подчеркнул, что у предприятия есть "прекрасный опыт" и отработанные механизмы, в частности при строительстве Белорусской АЭС. "Это тот случай, когда контракт и основные поставки — в долларах, а взаиморасчеты — в рублях. То есть сами механизмы отработали, и не видим вообще никаких проблем в этой связи", — сказал Лихачев.

Гендиректор "Росатома" верит, что компания сможет найти общий язык со своими партнерами и избежать валютных рисков.

Лихачев отметил, что решение о переходе на расчеты в рублях должно принимать правительство, и призвал относиться к валюте как к инструменту.

"Это не цель, это средство, причем не самое главное, для реализации проектов", — подытожил он.