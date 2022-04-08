МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Санкции США против ОСК не повлияют на работу предприятия, заявил председатель совета директоров компании Георгий Полтавченко. Франция намерена продолжать санкционное давление на Россию

По его словам, корпорация продолжит выполнять госзаказ в полном объеме и в установленные сроки, строить "самые современные корабли и подводные лодки" для ВМФ, а также развивать гражданское судостроение.

Ранее Вашингтон опубликовал дополнение к санкционному списку, включив в него 8 россиян и 29 организаций из РФ "за связь с Объединенной судостроительной корпорацией", в том числе самого Георгия Полтавченко.

Полтавченко поблагодарил американский Минфин за оценку его личного вклада и работы ОСК на благо безопасности России и напомнил, что он уже был включен в санкционные списки 2014 года, поэтому Вашингтон "явно проделал лишнюю работу".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.