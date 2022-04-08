МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Санкции США против ОСК не повлияют на работу предприятия, заявил председатель совета директоров компании Георгий Полтавченко.

Эммануэль Макрон

Франция намерена продолжать санкционное давление на Россию

По его словам, корпорация продолжит выполнять госзаказ в полном объеме и в установленные сроки, строить "самые современные корабли и подводные лодки" для ВМФ, а также развивать гражданское судостроение.

Ранее Вашингтон опубликовал дополнение к санкционному списку, включив в него 8 россиян и 29 организаций из РФ "за связь с Объединенной судостроительной корпорацией", в том числе самого Георгия Полтавченко.

Полтавченко поблагодарил американский Минфин за оценку его личного вклада и работы ОСК на благо безопасности России и напомнил, что он уже был включен в санкционные списки 2014 года, поэтому Вашингтон "явно проделал лишнюю работу".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.