МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января 2022 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 19,62 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия. СМИ сообщили о рекордном сокращении запасов металлов на Лондонской бирже

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 16,44 тонны против 15,56 тонны в январе 2021 года (рост на 5,7%), попутного — выросло на 8,5%, до 1,27 тонны против 1,17 тонны, вторичного снизилось на 12,8%, до 1,91 тонны против 2,19 тонны.

Производство серебра в России в январе сократилось на 6% — до 64,24 тонны (годом ранее — 68,34 тонны), в том числе добычного — 31,16 тонны против 33,86 тонны (снижение на 7,98%), попутного — 21,37 тонны против 21,94 тонны (снижение на 2,6%), вторичного — 11,71 тонны против 12,54 тонны (сокращение на 6,6%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.

По информации Минфина, в России в 2019 году было произведено 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,5%) серебра. В 2020 году — 340,17 тонны (-0,98%) золота и 965,73 тонны (-3,06%) серебра. В 2021 году — 346,42 тонны (+1,84%) золота и 945,7 тонны (-2,07%) серебра.