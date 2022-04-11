2022-04-11T09:04:28+03:00
2022-04-11T09:04:28+03:00
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2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220411/836634003.html
Bloomberg: Boeing перешел на японский титан
Промышленность
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Крупнейшие авиастроительные компании из-за ухода от российских поставщиков начали закупать титан у Японии, пишет агентство Bloomberg. Японская Toho Titanium Co. стала получать... ПРАЙМ, 11.04.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие авиастроительные компании из-за ухода от российских поставщиков начали закупать титан у Японии, пишет агентство Bloomberg.
Японская Toho Titanium Co. стала получать заказы от американских авиационных заказчиков, так как Boeing прекратил закупки у России.
Японская компания спешно наращивает производство этого металла, который используется для изготовления самолетов.
Boeing Co. и Airbus SE столкнулись с его дефицитом из-за отказа от закупок у России.
Японская компания получила заказ от американцев, согласно которому до конца 2022 года нужно отгрузить от 2000 до 3000 тонн титановой губки.
Раньше авиастроители работали с российской компанией "ВСМПО-Ависма", это крупнейший в мире производитель титана, он был основным источником металла для Boeing и Airbus.
Boeing заявил, что прекратил закупки у России в начале марта. Airbus пока же продолжает поставлять титан от ВСМПО-Ависма, но в марте заявила о поиске альтернативных поставок.