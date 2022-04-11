МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие авиастроительные компании из-за ухода от российских поставщиков начали закупать титан у Японии, пишет агентство Bloomberg. Правительство закрепило временный отказ от пополнения "кубышки"

Японская Toho Titanium Co. стала получать заказы от американских авиационных заказчиков, так как Boeing прекратил закупки у России.

Японская компания спешно наращивает производство этого металла, который используется для изготовления самолетов.

Boeing Co. и Airbus SE столкнулись с его дефицитом из-за отказа от закупок у России.

Японская компания получила заказ от американцев, согласно которому до конца 2022 года нужно отгрузить от 2000 до 3000 тонн титановой губки.

Раньше авиастроители работали с российской компанией "ВСМПО-Ависма", это крупнейший в мире производитель титана, он был основным источником металла для Boeing и Airbus.

Boeing заявил, что прекратил закупки у России в начале марта. Airbus пока же продолжает поставлять титан от ВСМПО-Ависма, но в марте заявила о поиске альтернативных поставок.