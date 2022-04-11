МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале снизился на 0,6% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, полагали, что показатель вырос на 0,3% в месячном выражении.