2022-04-11T09:06:07+03:00
2022-04-11T09:06:07+03:00
2022-04-11T09:06:07+03:00
2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220411/836634062.html
Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно снизилось
Промышленность
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Объем промышленного производства в Великобритании в феврале снизился на 0,6% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX,... ПРАЙМ, 11.04.2022
экономика, мировая экономика, промышленность, новости, промышленность, великобритания, промпроизводство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале снизился на 0,6% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, полагали, что показатель вырос на 0,3% в месячном выражении.