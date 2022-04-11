МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. На состоявшемся 11 апреля 2022 года заседании совета директоров Beluga Group было рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2021 года в размере 47,24 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности — 649,3 млн рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, сообщает компания.

В случае утверждения общим собранием акционеров финальных дивидендов, общая выплата за год, включая выплаченные по итогам 1-го полугодия промежуточные дивиденды, составит 120 рублей на одну акцию до налога. Таким образом, рост дивидендных выплат 2021 года на акцию по отношению к предыдущему периоду составит 20%.

Всего по итогам 2021 года на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении без учета казначейских акций, будет направлено 1 649,3 млн рублей. Это составляет более 40% чистой прибыли Beluga Group по МСФО за 2021 год.

"Beluga Group за 2021 год показала сильные финансовые результаты: выручка выросла на 18%, EBITDA на 14%, чистая прибыль на 57%. Отмечу, что без учета уценки вспомогательных товарных знаков (596 млн рублей), которая имеет разовый эффект и носит бумажный характер, прибыль компании составляет 4 457 млн рублей (+81% к чистой прибыли 2020 года)", — прокомментировал рекомендации председатель правления Beluga Group Александр Мечетин.

Он добавил, что финансовые показатели 2021-го позволяют выплатить дивиденды по итогам года в условиях нестабильности в стране и мире.

"Beluga Group имеет устойчивые позиции по всем направлениям бизнеса, включая импорт, экспорт и собственное производство. Мы приняли ряд антикризисных мер, которые нацелены на укрепление денежного потока и снижение рисков, связанных с санкционными ограничениями, прежде всего, в сферах логистики и обеспечения производства. В нашем распоряжении широкий ассортимент брендов, охватывающий практически все категории алкоголя и ценовые сегменты и позволяющий удовлетворить любые запросы наших потребителей. Еще одно преимущество группы в турбулентное время — это собственная розничная сеть, в которой мы можем своевременно корректировать ценообразование и оперативно получать денежные средства. В целом, наша команда рассматривает ситуацию на рынке через призму новых возможностей и нацелена на высокий результат по итогам года", — разъяснил Мечетин.

Годовое общее собрание акционеров пройдет 06 июня 2022 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 12 мая 2022 года, а лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 17 июня 2022 года.

Beluga Group — один из крупнейших в РФ производителей крепкого алкоголя, а также один из ведущих импортеров алкогольных напитков. Группа управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибуции и сетью розничных магазинов "ВинЛаб".