МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Азовский морской зерновой терминал построят в Ростовской области, это поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей, сообщается на сайте кабмина РФ. Кабмин увеличил экспортные квоты для производителей минеральных удобрений

Отмечается, что в границы морского порта Азов в Ростовской области войдут дополнительные земельные участки. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"На новой территории порта будет построен Азовский морской зерновой терминал. Его пропускная способность будет составлять не менее 1,5 миллиона тонн в год. Запуск такого терминала поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".