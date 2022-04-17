МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию совещаний для обсуждения текущей экономической ситуации в стране, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Песков ответил, сможет ли Россия "сдюжить" с Западом

Одно из совещаний будет посвящено металлургической отрасли, добавляется в сообщении.

Кроме того, НКО "Россия – страна возможностей" проведет заседание своего наблюдательного совета.