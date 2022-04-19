МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минпромторг России планирует до конца 2022 года запустить маркетплейс промышленного программного обеспечения, который объединит на одной электронной платформе разработчиков специализированного софта с заказчиками. Об этом рассказал замглавы министерства Василий Шпак. СМИ назвали причины, сдерживающие экспорт газа из США в Европу

"В ближайшее время мы платформу запустим в тестовую эксплуатацию. До конца года она будет уже в боевой и полномасштабной эксплуатации", — сказал Шпак на годовом собрании членов ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт".

Он также уточнил, что ключевые сервисы маркетплейса начнут работать уже весной-летом.

"Это платформа, которая поможет соединить разработчиков софта для промышленности непосредственно с заказчиками, позволит сформировать экосистему и в конечном счете обеспечить технологическую независимость наших промышленных предприятий с точки зрения использования специальных программных продуктов", — отметил Шпак.

По его словам, платформа создается в рамках АНО "Цифровые технологии производительности".

В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифры подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы.