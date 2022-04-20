МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Стратегию развития металлургической отрасли России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Путин прогнозирует рост цен на металл в Европе

"Я предлагаю до 1 июня текущего года обновить стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 года", — сказал Путин в заключительном слове по итогам совещания о развитии металлургической отрасли.

Он отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны. "Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер — ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что необходимо донастроить госпрограммы и механизмы поддержки отрасли. "Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", — добавил он.

Также президент России сказал, что "нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки… на перспективные динамичные рынки. Понятно, что здесь много зависит от развития транспортной инфраструктуры".