МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту, сообщает портал "Объясняем.РФ".

Отмечается, что благодаря этой мере в Россию вернутся 200 ушедших брендов.

В перечень вошли более 50 групп товаров, в том числе:

комплектующие для автомобилей,

электронная и бытовая техника,

промышленное оборудование,

одежда и обувь.

Напомним, что в конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт, подразумевающий ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя через альтернативные каналы поставок. Мера была принята в целях удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.