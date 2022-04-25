МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "Росатом" планирует совместно с "Норникелем" осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области, сообщил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров. Путин призвал к обновлению стратегии развития отечественной металлургии

"В качестве такого самого перспективного (российского месторождения) мы видим Колмозерское месторождение в Мурманской области, которое мы хотим (осваивать) совместно с "Норникелем". Рассчитываем, что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион, и хотим начать им заниматься", — сказал Комаров на заседании комитета Совета Федерации РФ по экономической политике в понедельник.

Ранее заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов сообщал, что Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья в РФ. В связи с этим в России возникает "гигантская" проблема с литием, отмечал Демидов. Он подчеркивал, что в текущий момент получать этот вид сырья можно лишь из Боливии, а в РФ добыча литиевого сырья отсутствует. Литий является сырьем в том числе для производства аккумуляторов и систем накопления энергии.