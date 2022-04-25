МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "Норникель" в первом квартале 2022 года увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% — до 52 тысяч тонн, производство платины уменьшилось на 12% — до 163 тысяч унций, выпуск палладия сократился на 8% — до 706 тысяч унций, следует из сообщения компании. "Росатом" и "Норникель" хотят совместно осваивать месторождение лития

Производство меди за первый квартал осталось на уровне первого квартала 2021 года — 91 тысяча тонн.

Компания подтвердила прогноз производства металлов из российского сырья в рамках заявленного в годовом отчете 2021 года с учетом реализуемых мер по минимизации негативного влияния от геополитической ситуации. План "Норникеля" на 2022 год по производству никеля составляет 205-215 тысяч тонн, меди — 365-385 тысяч тонн, палладия — 2,451-2,708 миллиона унций, платины — 604-667 тысяч унций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).