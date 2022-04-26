ТАШКЕНТ, 26 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует сократить количество посредников в отрасли стройматериалов, а также нормативно закрепить принципы формирования наценки на продукцию между ними и производителями, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Дачные воры в России сменили приоритеты

"Мы хотим пойти по другому пути — выпустить постановление правительства, где будут прописаны общие принципы заключения некого соглашения между производителями и посредниками, торговыми домами о том, как будет в принципе формироваться наценка", — сказал он в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия".

"Во-первых, мы хотим сократить количество посредников. Во-вторых, чтобы все (участники товаропроводящей цепочки — ред.) взяли на себя определенные обязательства, и в результате не было неожиданного и резкого, скачкообразного роста цен, который у нас периодически происходил в прошлом году", — пояснил Евтухов.

По его словам, речь идет в первую очередь о таких стройматериалах, как цемент, песок, щебень, теплоизоляция, металлопродукция, используемая в строительстве.

Евтухов также уточнил, что речи о наценке в 7-12% по аналогии с металлопродукцией нет.

"Я считаю, что производители и трейдеры должны договориться между собой. Если ты хочешь работать как контрагент с производителем, то ты должен принять на себя те обязательства, которые тебе предлагает производитель для того, чтобы сдерживать цены на стройматериалы. Производитель устанавливает свои цены, исходя из большого количества факторов формирования себестоимости. Мы с ними ведем разговор о том, чтобы формирование этой цены было разумным", — добавил он.