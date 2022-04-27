МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Изготовители мебели из Бурятии после ухода из России ИКЕА могут в целях импортозамещения расширить производство, сообщил глава республики Алексей Цыденов в интервью РИА Новости. Эксперт рассказал о проблемах с импортозамещением

"Требуется расширение производства. У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, могут ли бурятские производители мебели после ухода из России ИКЕА в перспективе занять освободившуюся нишу.

По информации главы Бурятии, в республике несколько производителей мебели.

"Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных", — уточнил Цыденов.

Кроме того, по его словам, есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее. "С учетом ухода ИКЕА есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу", — пояснил Цыденов.

ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца — до конца мая.

ИКЕА — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.

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