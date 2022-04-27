В Приморье выразили готовность поставлять Монголии вертолеты
Глава правительства Приморья Щербина: край готов поставлять Монголии вертолеты Ка-62
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Приморье готово поставлять в Монголию многоцелевой вертолёт Ка-62 авиазавода "Прогресс", сообщила на открытии российско-монгольского форума во Владивостоке председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
В среду во Владивостоке открылся "Российско-монгольский форум делового сотрудничества: Торговля-Логистика". В регион прибыли представители властей, торгово-промышленной палаты Монголии и 14 монгольских компаний.
"Мы готовы поставлять современный многоцелевой вертолёт Ка-62 производства арсеньевского авиазавода "Прогресс", который можно использовать для перевозки пассажиров и грузов", — сообщила Щербина.
Она отметила, что Приморье готов предложить Монголии продукцию глубокой переработки, в том числе лесоматериалы, рыбопродукцию, продукцию сельского хозяйства. Щербина также предложила проводить регулярные бизнес-миссии между Приморьем и Монголией.
"Предлагаем монгольской стороне рассмотреть возможность по созданию и развитию торгового логистического центра на базе одного из портов Приморского края", — отметила она.