МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Приморье готово поставлять в Монголию многоцелевой вертолёт Ка-62 авиазавода "Прогресс", сообщила на открытии российско-монгольского форума во Владивостоке председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Россия снимает ограничения на перемещения в Казахстан и Монголию

В среду во Владивостоке открылся "Российско-монгольский форум делового сотрудничества: Торговля-Логистика". В регион прибыли представители властей, торгово-промышленной палаты Монголии и 14 монгольских компаний.

"Мы готовы поставлять современный многоцелевой вертолёт Ка-62 производства арсеньевского авиазавода "Прогресс", который можно использовать для перевозки пассажиров и грузов", — сообщила Щербина.

Она отметила, что Приморье готов предложить Монголии продукцию глубокой переработки, в том числе лесоматериалы, рыбопродукцию, продукцию сельского хозяйства. Щербина также предложила проводить регулярные бизнес-миссии между Приморьем и Монголией.

"Предлагаем монгольской стороне рассмотреть возможность по созданию и развитию торгового логистического центра на базе одного из портов Приморского края", — отметила она.