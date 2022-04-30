МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 501 тысячу тонн квот на экспорт минеральных удобрений, сообщается на сайте кабмина.

"Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тысячу тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента – азот, фосфор и калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 миллиона тонн. Уточняется, что до 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.

"Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям", — добавляется в сообщении.