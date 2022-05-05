МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Колбасу, снижающую уровень сахара в крови, придумали в России и готовы запустить в производство уже этой осенью, сообщил РИА Новости доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин. МС-21 пойдет в серийное производство на авиазаводе в Иркутске в 2024 году

Партнерами проекта являются РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, рассказал Гурин. "На их базе были разработаны рецептура и технология функционального продукта. Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови", — рассказал эксперт.

Он также отметил, что производство могут запустить к концу осени при участии в проекте представителей мясоперерабатывающей отрасли — начать планируется с небольших партий, по 200 килограмм продукции в день и постепенно наращивать объемы производства.

"Развитие рынка функциональных пищевых продуктов в России положительно скажется на улучшении здоровья и повышении качества жизни россиян. В частности, что касается нашего продукта, он будет востребован людьми с преддиабетом и диабетом 2 типа, а это 5,1 миллиона человек. За счет нашего продукта можно значительно снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета 2 типа, например, препаратов "Глюкобай" или "Сиофор", — пояснил Гурин.

Кроме того, он заявил, что цена на функциональную колбасу практически не будет отличаться от обычной вареной колбасы, так стоимость 0,5 килограмма такой продукции составит от 300 до 400 рублей. Удержать стоимость на таком уровне удастся за счет того, что в качестве функциональной добавки вместо молочного сырья используется продукт переработки фасоли, заключил эксперт.