МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Долю отечественного медицинского оборудования в России планируется нарастить до 50% за два года и до 80% к 2030 году, для достижения цели отрасли будет оказана господдержка, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта

"Сегодня стоит задача нарастить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% – к 2030 году. Для достижения этих амбициозных показателей Минпромторг России готов оказать поддержку предприятиям отрасли", — отмечается в сообщении по итогам встречи главы министерства Дениса Мантурова с отечественными производителями медицинской техники.

Сейчас компаниям отрасли доступны субсидии на производство оборудования, компонентов, разработку программного обеспечения, а также льготные займы Фонда развития промышленности. "Для системообразующих предприятий отрасли доступны кредиты по льготной субсидируемой ставке, ряд организаций уже воспользовались этой мерой", — рассказал Мантуров.

Кроме того, прорабатывается возможность господдержки отрасли за счет стимулирования локализации медизделий, а также увеличения объемов их закупок для государственных нужд. Обсуждается совершенствование системы регулирования обращения медизделий, увеличение запасов госрезерва и развитие испытательных лабораторий. Минпромторг также намерен проработать с Минфином и Минздравом изменение налоговых режимов, которые будут способствовать увеличению конкурентоспособности российской медицинской техники.

При этом сами производители заявили о необходимости сократить сроки выдачи Росздравнадзором регистрационных удостоверений на медтехнику и внесение ускоренных изменений в регистрационные документы для расширения линейки и скорейшего вывода отечественной продукции на рынок, а также сроки выдачи ТПП России сертификатов о происхождении товара и актов экспертизы.

По словам председателя консорциума "Медицинская техника" Ивана Ожгихина, важно сделать российский рынок медтехники более прозрачным для конечного потребителя. Для этого он предложил создать маркетплейс отечественного медицинского оборудования на базе Государственной информационной системы промышленности.