МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Первое краболовное судно "Омолон" спустили на воду с Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ), построенного по программе "квоты под киль", сообщает правительство Хабаровского края. Эксперты оценили возможное изменение спроса на грузовые суда в России

Программа "квоты под киль" предусматривает предоставление квот на вылов краба в обмен на инвестиции. Так, победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. И, как ранее отмечал вице-премьер Юрий Трутнев, этот механизм работает. Он дает рабочие места, помогает подняться предприятиям, которые были до этого в сложном состоянии.

"На территории Хабаровского судостроительного завода сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна "Омолон" проекта 03141. Судно построено по государственной инвестиционной программе "квоты под киль" по заказу магаданской компании ООО "Маг-Си Интернешнл", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контрактом предусмотрено строительство двух краболовов на ХСЗ. Их закладка прошла в апреле 2020 года. Второе судно будет спущено на воду через три месяца. По плану сдача заказа произойдет в июле 2023 года.

"Сегодня не просто завершение одного из этапов процесса строительства судна и выполнения контракта. Это важнейший этап на пути дальнейшего развития предприятия. С 2015 года не спускались суда со стапелей завода, но сегодня мы это сделали. И впереди еще много сложной и интересной работы", – цитирует пресс-служба правительства региона слова врио генерального директора ХСЗ Андрея Бекасова с церемонии.

После спуска на воду на "Омолоне" будут проводиться швартовные испытания, дообстройка и оборудование помещений. Отмечается, что в октябре краболов перейдет на базу во Владивосток, где пройдут окончательные ходовые испытания и ревизия, а также завершится окончательная отделка и снабжение.

АО "Хабаровский судостроительный завод" входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", основан в 1953 году. Один из крупнейших судостроительных заводов Дальнего Востока. За время деятельности завода построено более 350 кораблей и судов разных классов и назначений (водоизмещающих, амфибийных, на подводных крыльях и воздушной каверне, из стали и легких сплавов) по 20 проектам. Более 20 боевых кораблей построено на экспорт, в страны с различными климатическими и эксплуатационными условиями, такие как Индия, Сирия, Куба, Республика Корея.