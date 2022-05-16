МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" и "Полимед" создадут телемедицинскую платформу "ГЛОНАСС Забота", в новом цифровом сервисе будут доступны онлайн-консультации медицинских специалистов, широкий спектр лабораторных исследований, а также заказ лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС". Мурашко рассказал о росте цен на лекарственные препараты

В компании пояснили, что "ГЛОНАСС Забота" позволит в пять раз увеличить количество лабораторных исследований (до 2500 видов), доступных жителям всех регионов России, в том числе труднодоступных районов страны. Они могут проводиться как в стационарных, так и в мобильных пунктах с выездом на дом.

"Разработка платформы предусмотрена соглашением, подписанным руководством АО "ГЛОНАСС" и медицинской компании "Полимед". При создании "ГЛОНАСС Забота" будут использованы исключительно российские технологические решения и отечественное программное обеспечение", — отмечается в сообщении.

Пользователи сервиса смогут предоставить полученные результаты исследований в любую поликлинику России. Юридическую значимость информации обеспечат защищенные каналы передачи данных государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", с помощью которой откроется возможность верификации и загрузки результатов анализов в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, уточнили в компании.

"Для удобства пациентов будут использоваться такие действующие сервисы компании "Полимед", как мобильная лаборатория по забору анализов и дистанционная услуга "Расшифровка" с рекомендациями от высококвалифицированных врачей из Москвы по итогам первичной диагностики. Федеральная сеть цифровых клиник охватывает 38 российских городов, в которых работают и стационарные пункты", — добавили в АО "ГЛОНАСС".

Кроме того, в рамках проекта будет задействована созданная на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" система "Мониторинг ЭРА". Она позволит оптимизировать маршруты, повысить эффективность движения мобильных лабораторий, обеспечить контроль условий транспортировки биоматериалов, включая соблюдение температурного режима, отметили в компании.